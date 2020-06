Erasure (Andy Bell e Vince Clarke) annunciano il diciottesimo album in studio The Neon in uscita il 21 agosto su Mute [PIAS]. Oggi il duo condivide il brano in apertura all’album “Hey Now (Think I Got a Feeling)“. Ascoltalo qui sotto.

Scritto e prodotto dagli Erasure, The Neon è disponibile per il pre-ordine su vinile arancione neon in edizione limitata, su audiocassetta verde neon in edizione limitata, su CD contenuto in una confezione arancione con i testi estraibili e un booklet fotografico, così come su vinile nero, in download e digitale.

The Neon - dichiarano i due - è un posto che vive nell’immaginazione, che noi mettiamo nel mondo reale. Può essere un night club, un negozio, una città, un bar, una nazione, una stanza, un ristorante, qualsiasi posto. È un luogo di possibilità con una luce calda e brillante e questa è musica che ti porta lì.

www.erasureinfo.com

The Neon tracklisting

Hey Now (Think I Got a Feeling)

Nerves of Steel

Fallen Angel

No Point in Tripping

Shot A Satellite

Tower of Love

Diamond Lies

New Horizons

Careful What I Try to Do

Kid You’re Not Alone

fonte: com. stampa