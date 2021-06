Fervono i preparativi in seno alla formazione psychedelic-rock australiana. In autunno, infatti, è prevista l’uscita del nono album del gruppo e non scarseggiano alcune anticipazioni.

Manco a farlo apposta il disco si intitolerà 9 e sarà pubblicato su Spinning Top Records/Secretly Distribution il 1° Ottobre venturo.

I Pond dopo aver presentato il primo estratto Pink Lunettes hanno da poco reso disponibile il video, diretto da Kristofski, del nuovo singolo America’s Cup. Buona visione.

tracklist:

1 Song For Agnes

2 Human Touch

3 America’s Cup

4 Take Me Avalon I’m Young

5 Pink Lunettes

6 Czech Locomotive

7 Rambo

8 Gold Cup/Plastic Sole

9 Toast

pond.band

https://www.facebook.com/pondling