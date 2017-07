Il trio londinese, formato da Elena Tonra, Igor Haefeli e Remi Aguilella, dopo i buoni riscontri ottenuti con l’album d’esordio If You Leave (2013), nel Gennaio del 2016 ha pubblicato il secondo disco Not To Disappear (in basso trovate la versione live di uno dei singoli da esso estratti, il brano How). Attualmente i Daughter lo stanno ancora portando in tournèe, tanto è vero che da poco sono state fissate delle nuove tappe in Italia. Queste le date: 4 Settembre Teatro Romano, Verona 5 Settembre Villa Torlonia/Acieloaperto Festival, San Mauro Pascoli (Ce) 6 Settembre Ex Convento dell’Annunziata/Mojotic Festival, Sestri Levante (Ge)

