Manitoba – Divorami (Sugar), il disco giusto nel momento giusto.

Duo formato da Filippo Santini e Giorgia Rossi Monti, i Manitoba esordiscono con un album di 10 brani per l’etichetta Sugar di Caterina Caselli intercettando da subito, nel look, nella musica e nella poetica, l’onda lunga di quella nuova musica alternative italiana che da iCani va a Thegiornalisti, Motta, Cosmo, oggetto di discussioni perché calzata molto comoda nell’airplay radiofonico, ma capace di far centro nell’immaginario generazionale, riempendo i palazzetti in un’epoca in cui la cosa risulta sempre più difficile anche ai nomi più affermati della musica italiana.

Divorami è un disco vivace, stiloso, giovanile, electropop con un’anima soul e rock, tra provocazione e rassicurazione, innocenza e malizia, suoni moderni, minimalismo espressivo, linguaggio informale e testi che, senza strafare, e consapevoli dei propri limiti, convincono pienamente.

Le canzoni dei Manitoba sono tutti potenziali singoli; ‘Sono Dio nei miei Jeans‘ ed ‘Andiamo Fuori‘ fanno centro in proposito, malgrado rimanga l’impressione che il gruppo dia il meglio di sé nella scrittura più variegata e raffinata; ed infatti ‘Stai Su‘ porta in dote un piacevole ed espressivo andamento dilatato che introduce la successiva ‘Divorami’, ugualmente indolente e carezzevole, che mostra i Manitoba sul loro terreno preferito, l’electro mid tempo romantico. Sulla stessa frequenza ‘Hollywood Pompei‘, ‘Mosche‘ e più avanti ‘Gigante’, pop rock semplici ed efficaci, mentre ‘Si Ritorna a Casa‘ ed ‘In questo Freddo’ sono gli episodi più originali e riusciti dell’intero disco, con belle linee vocali electro soul, un po’ Strokes, Killers ed Alt-j.

Divorami dà la misura di un gruppo dal futuro promettente fotografato nel momento del decollo, mentre il disco cresce con gli ascolti, e dà l’impressione di essere il disco giusto al momento giusto, nella musica italiana.

https://www.facebook.com/manitobaofficial/

https://manitobaofficial.it/

autore: Fausto Turi