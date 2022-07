Inizia domani il tour italiano dei Simple Minds. Tappe sold out!

Mancano poche ore all’approdo in Italia dei Simple Minds, con il loro “40 Years of Hits Tour”: cinque date – lungamente attese dato che il tour mondiale celebrativo di 40 anni di successi era previsto già nel 2020 – in cinque delle arene estive più prestigiose e suggestive della nostra Penisola. La partenza è martedì 12 luglio al Teatro Antico di Taormina, sold out come i concerti seguenti a Pescara (il 14 al Teatro D’Annunzio per il Pescara Jazz), Pistoia (il 15 in Piazza Duomo per il Pistoia Blues Festival), Roma (il 17 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest). Pochissimi biglietti sono disponibili solo per il gran finale del 18 luglio all’Arena di Verona, un luogo iconico per la band capitanata da Jim Kerr e Charlie Burchill.

http://www.simpleminds.org/