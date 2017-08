Si intitola “Invitation” il debut-album dei Filthy Friends, il nuovo supergruppo composto da Corin Tucker (Sleater-Kinney), Peter Buck (R.E.M.), Kurt Bloch (The Fastbacks), Scott McCaughey (Young Fresh Fellows, The Minus 5) e Bill Rieflin (King Crimson) e verrà pubblicato dalla storica Kill Rock Stars il prossimo 25 agosto.

Tra i protagonisti la cantante e chitarrista Corin Tucker che ha lasciato un segno indelebile nella scena punk, rock e alternative. Mentre il chitarrista Kurt Bloch è stato per molto tempo il leader dei The Fastbacks, oltre a lavorare come produttore/mentore per altri gruppi emergenti di Seattle. Bill Rieflin è stato per un periodo batterista nei King Crimson. Il bassista Scott McCaughey con i suoi Young Fresh Fellows ha, per anni, scavato nel pop underground. Ci sarebbe un altro chitarrista, si chiama Peter Buck. Beh, se non avete familiarità con questo nome allora vuol dire che non avete fatto attenzione agli ultimi 30 anni di musica alternative, indie e college rock. Vi diamo un indizio: R.E.M.

Per il momento gli appassionati di musica hanno conosciuto i Filthy Friends grazie ad una serie di singoli, tra cui ‘Despierata’, brano inserito nel progetto anti-Trump 30 Songs For 30 Days. Mentre in occasione del Record Store Day 2017 sono usciti sia il loro singolo originale ‘Any Kind of Crowd’ che una originale e sinistra versione del brano dei Roxy Music ‘Editions of You’.

