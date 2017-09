Nuovo album per il compositore norvegese Hans-Peter Lindstrom, l’autore ha stabilito che in autunno sarà rilasciato il suo ultimo “It’s Alright Between Us As It Is” e per la precisione la data fissata è il 20 di ottobre.

Il producer scandinavo era fermo con i full lenght da solista dal lontano 2012, quando allora piazzò a distanza di pochi mesi la doppietta “Six Cups of Rebel” e “Smalhans“. Va detto tuttavia, che il nostro ha comunque prodotto con una buona media: possiamo citare almeno il disco “Riddans” in compagnia di Todd Rundgren e Emil Nikolaisen, oltre naturalmente a una schiera di singoli, EP, mix, varie ed eventuali…

L’album in via di lancio sarà pubblicato, come sempre, attraverso la Smalltown Supersound, in un connubio che vede Lindstrom unito alla label del vivace quartiere di Grünerløkka a Oslo da circa un decennio.

In rete diffusa la traccia ‘Shinin’ in collaborazione con Grace Hall, in precedenza invece è stato annunciato il rilascio del singolo ‘Tensions’ che sarà pubblicato invece il 15 settembre insieme al remix del produttore americano Will Long.

www.smalltownsupersound.com

Autore: Luigi Ferrara

Lindstrom – “It’s Alright Between Us As It Is” – Tracklisting

01. It’s Alright Between Us As It Is

02. Spire

03. Tensions

04. But Isn’t It feat. Frida Sundemo

05. Versatile Dreams (Interlude)

06. Shinin feat. Grace Hall

07. Drift

08. Bungl (Like A Ghost) feat. Jenny Hval

09. Under Trees