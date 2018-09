Il prossimo lavoro in studio della band slovena si appresta ad essere un’operazione alquanto particolare. Trattasi di The Sound of Music, il nuovo album dei Laibach, la cui uscita è prevista per il 23 Novembre venturo via Mute Records.

In esso il gruppo ha rivisitato a modo suo un vecchio musical del 1965 dallo stesso titolo, traendo spunto da una tournèe che i nostri avevano effettuato in Nord Corea nel 2015, dove erano stati proposti dal vivo alcuni di quei brani.

Nella scaletta del disco, inoltre, troveranno spazio anche un paio di pezzi, Arirang (considerato una sorta di inno non ufficiale sia della Corea del Nord che di quella del Sud) e Gayageum, appartenenti alla tradizione musicale coreana.

Intanto potete godervi il video, diretto da Morten Traavik e Uģis Olte, del primo estratto nonché title track The Sound of Music. Buona visione.

La tracklist:

1 The Sound of Music

2 Climb Ev’ry Mountain

3 Do-Re-Mi

4 Edelweiss

5 Favorite Things

6 Lonely Goatherd

7 Sixteen Going On Seventeen

8 So Long, Farewell

9 Maria / Korea

10 Arirang

11 The Sound of Gayageum

12 Welcome Speech

http://www.laibach.org

https://www.facebook.com/Laibach