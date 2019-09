Mongoose/Jahbulong – Split Series #1 (Go Down)

La Go Down inaugura questa serie di Split con due band veronesi, si tratta dei Mongoose e dei Jabjbulong. I primi cinque brani sono dei Mongoose che si esprimono con un heavy stoner rock caratterizzato da un sound classico (“Berserkr”) ma anche da aperture hard-blues in “The fall” o dalla vibrante e circolare “Knoeledge is not the solution”. I Jabjbulong virano maggiormente verso lo stoner doom, ci deliziano con tre brani grevi e massicci della durata piuttosto lunga (tra i quasi sei e gli oltre otto minuti), partono con la psichedelia tesa di “Black horses run”, proseguono con la possente “Green walls”, nella quale si mostrano particolarmente mastodontici e chiudono lo split con la magmatica “River of fall”. Particolarmente vintage e accattivanti!

autore: Vittorio Lannutti