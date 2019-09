“Colorado”, il titolo del nuovo album di Neil Young and Crazy Horse

Neil Young and Crazy Horse hanno ufficialmente annunciato la pubblicazione di un nuovo album. Il 25 ottobre prossimo uscirà “Colorado”, questo il titolo del ventiquattresimo lavoro discografico, is out October 25 via Reprise. Già nell’aprile scorso Nei Young dichiarava: “crediamo di aver fatto un buon album ai livelli di Everybody Knows This Is Nowhere, Rust Never Sleeps, Sleeps With Angels, Psychedelic Pill e tutti gli altri”.

Di seguito potete ascoltare il primo singolo dal titolo “Milky Way“.

L’attuale line up della band è formata da Neil Young (guitars, vocals, piano, vibes, harmonica), Nils Lofgren (guitars, vocals, pump organ), Ralph Molina (drums, vocals), e Billy Talbot (bass, vocals) la quale ha registrato Colorado principalmente suonando dal vivo. Neil Young, con John Hanlon, ha prodotto l’album.

Insieme alla pubblicazione dell’album altre due sono le iniziative imminenti: un film che documenta la realizzazione di Colorado, non altro che una serie di 15 film che Young ha annunciato, e la pubblicazione di un libro dal titolo To Feel the Music: A Songwriter’s Mission to Save High-Quality Audio (il titolo è tutto un programma per chi conosce la crociata da audiofilo di Young) del giovane Phil Baker.

https://neilyoungarchives.com/

Colorado tracklist:

01 Think of Me

02 She Showed Me Love

03 Olden Days

04 Help Me Lose My Mind

05 Green Is Blue

06 Shut It Down

07 Milky Way

08 Eternity

09 Rainbow of Colors

10 I Do