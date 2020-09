MATA/Moraljetlag – DGF (OFN Records)

Questo Ep, figlio del lockdown, è stato registrato partendo da un’idea di Alessandro Bracalente, tra i responsabili della Only Fucking Noise, condivisa con Mauro Mezzabotta e Emanuele Sagripanti, tutti e tre già membri dei Nevroshockingiochi. Al trio si è aggiunto il produttore, fonico e polistrumentista Manuel “Kopf” Coccia (kmfrommyills, Resurrecturis e QuintArmata), Moraljetlag è il suo ultimo progetto. In questo Ep, diviso in cinque brani nei quali i quattro musicisti hanno lavorato separatamente da casa, le sonorità, rispetto al precedente lavoro, “Archipel{o}gos”, sono meno industrial/noise e più sperimentali. I brani, numerati e senza titolo, sono incroci di spezzettamenti elettro-noise in cui si alternano momenti circolari ad altri in cui si sono lasciati andare alla pura sperimentazione. Il quarto brano, con i suoi stantuffi lenti, descrivono la tensione vissuta durante il lockdown e nel quinto brano la sensazione di stare a fianco a un treno che deraglia con lentezza è fortissima.

autore: Vittorio Lannutti