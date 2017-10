Nei primi anni del 2000 il duo di New Orleans, allora composto da Joshua Eustis e Charles Cooper, fu un nome di una certa rilevanza in ambito elettronico.

Dopo la tragica scomparsa di Cooper nel 2009 sembrava che non avremmo più sentito parlare dei Telefon Tel Aviv.

C’è voluto parecchio tempo prima che Eustis elaborasse il lutto e decidesse di non abbandonare tale sigla. Mentre nel 2016 è uscita la riedizione dell’esordio sulla lunga distanza Fahrenheit Fair Enough, ora pare che il nostro stia lavorando a del materiale nuovo.

Nel frattempo ha ripreso anche ad esibirsi dal vivo con un tour che presto toccherà l’Italia. Queste le date:

22/11 Locomotiv, Bologna

23/11 Monk, Roma

24/11 Linecheck, Milano

www.telefontelaviv.com

www.facebook.com/telefontelavivofficial