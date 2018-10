Gli Unknown Mortal pubblicheranno il 26 ottobre per Jagjaguwar, il nuovo album ‘IC-01 Hanoi’, seguito dell’ultimo e fortunato ’Sex & Food’, uscito ad aprile di questo anno.

‘IC-01 Hanoi’ è stato registrato ad Hanoi in Vietnam, negli studi Phù Sa, accompagnati dal musicista locale Minh Nguyen. L’album interamente strumentale è stato registrato durante una delle session di ‘Sex & Food’, che aveva portato Ruban, Jacob e Kody Portrait proprio in Vietnam.

Chris Nielson, padre del cantante Ruban, ha preso parte alle registrazioni del disco suonando sassofono e tastiere.

Ascolta il primo estratto ‘Hanoi 6’.

