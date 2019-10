Nuova raccolta di materiale per le Malaria!, storico ensemble industrial / new wave berlinese composto da sole donne: Gudrun Gut, Bettina Koster, Christine Hahn, Manon Duursma e Susanne Kuhnke. La band formatasi nel 1981 s’inserisce immediatamente nel “circuito” della neue deutsche welles vivendo nel concreto diverse fasi, in genere a cavallo d’intervalli regolari di un decennio: dal 1981 al 1984, dal 1991 al 1993 e infine nel 2001.

Il titolo della pubblicazione è “Compiled 2.0“, un’antologia di brani classici rimasterizzati e stampati in versione LP con gatefold in tinta argento metallizzato, una sorta di versione estesa ed aggiornata della raccolta “Compiled 1981 – 84″ rilasciata nel 2001.

La raccolta è edita attraverso il marchio fondato all’inizio degli anni ottanta da Gudrun Gut, la Moabit Musik, in genere utilizzato per le uscite delle Malaria! – ma non solo – e che come la Monika Enterprise è strutturato per accogliere esclusivamente musica prodotta da sole donne. La release date di “Complied 2.0” è stata stabilita per il giorno 11 ottobre.

www.moabitmusik.de

Autore: Luigi Ferrara

Malaria – “Compiled 2.0″ – Tracklist

01: How Do You Like My New Dog_ (29 Remaster)

02: Kaltes Klares Wasser (2019 Remaster)

03: Geh Duschen (2019 Remaster)

04: Zarah (2019 Remaster)

05: Pernod (2019 Remaster)

06: Your Turn To Run (2019 Remaster)

07: Thrash Me (2019 Remaster)

08: You You (2019 Remaster)

09: Kampfen Und Siegen (2019 Remaster)

10: Dabo (2019 Remaster)

11: Geld – Money (2019 Remaster)

12: Leidenschaft – Passion (2019 Remaster)

13: Eifersucht – Jealousy (2019 Remaster)

14: Einsam – Lonesome (2019 Remaster)

15: Macht – Power (2019 Remaster)

16: Tod – Death (2019 Remaster)

17: Mensch (2019 Remaster)

18: Slave (2019 Remaster)

19: Traum – Dream (20 Remaster)

20: Gewissen (19 Remaster)