Brian Wilson, nuovo album con rivisitazioni al piano dei Beach Boys. Ascolta.

Brian Wilson a 79 anni continua a produrre musica e a sei anni dal suo ultimo lavoro di inediti la voce storica, e fondatore, dei Beach Boys annuncia un “nuovo” album dal titolo “At My Piano” che verrà pubblicato dalla Decca il prossimo 19 novembre. L’album contiene reinterpretazioni per pianoforte dei classici del gruppo californiano tra queste California Girls, Surf’s Up, Good Vibration, In My Room e God Only Knows che potete ascoltare qui sotto insieme al video di Wouldn’t it Be Nice.

https://www.brianwilson.com/

La Tracklist:

01 God Only Knows

02 In My Room

03 Don’t Worry Baby

04 California Girls

05 The Warmth of the Sun

06 Wouldn’t It Be Nice

07 You Still Believe in Me

08 I Just Wasn’t Made for these Times

09 Sketches of Smile: Our Prayer/Heroes and Villains/Wonderful/Surfs Up

10 Surf’s Up

11 Friends

12 Till I Die

13 Love and Mercy

14 Mt Vernon Farewell

15 Good Vibrations