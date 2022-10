Neil Young & Crazy Horse, ascolta il primo brano estratto dal nuovo album.

Neil Young con i Crazy Horse annuncia il nuovo album e condividono una nuova canzone: “Love Earth” è la traccia estratta tra le 11 che compongono World Record. Il 43mo album del gruppo canadese-americano verrà pubblicato il 18 novembre tramite la Reprise ed è stato prodotto da Young e Rick Rubin.

Neil Young & Crazy Horse hanno stabilito il record mondiale dal vivo allo studio Shangri-La di Rubin a Malibu. Secondo un comunicato stampa, il nuovo album esamina lo stato della Terra, il suo futuro incerto e persino il rapporto di Young con le automobili (su “Chevrolet”). Neil Young & Crazy Horse hanno avuto un paio d’anni prolifici: nel 2019 hanno pubblicato Colorado, seguito da Barn nel 2021. Di recente hanno anche condiviso le pubblicazioni d’archivio Way Down in the Rust Bucket e Toast.

https://neilyoungarchives.com/

https://www.facebook.com/NeilYoungRepriseRecords

Questa la tracklist di World Record:

1. “Love Earth”

2. “Overhead”

3. “I Walk with You (Earth Ringtone)”

4. “This Old Planet (Changing Days)”

5. “This World (Is in Trouble Now)”

6. “Break the Chain”

7. “The Long Day Before”

8. “Walkin’ on the Road (To the Future)”

9. “The Wonder Won’t Wait”

10. “Chevrolet”

11. “This Old Planet Reprise”