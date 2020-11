aa. vv. – Last White X-Mas (Area Pirata)

C’era una volta l’hardcore. C’era una volta l’hardcore italiano e in buona parte del nostro paese questo genere attecchì, nonostante fosse rimato nell’underground la sua diffusione fu indicativa di una voglia di musica indipendente, di rottura e non omologata. Il genere non esprimeva soltanto la voglia di una musica diversa da quella mainstream, ma era anche un atto politico, un atto di ribellione che dimostrava l’insofferenza nei confronti di un mondo chiuso tra i due grandi blocchi: l’occidente capitalista e l’oriente sovietico.

I giovani cercavano una terza via libertaria e anarchica, come i loro colleghi d’oltreoceano: Minor Threat, Dead Kennedys, Black Flag, Bad Brains e tanti altri. La toscana fu una delle regioni più prolifiche e il movimento hc fu nominato Gran Ducato HardCore. Tutti i gruppi del GDHC furono chiamati a suonare nella notte di Natale del 1983 a Pisa, quindi proprio nel pieno dell’esplosione di quel genere musicale che si espanse fra il 1980 e il 1983. Il concerto, per fortuna, fu registrato dal Alessandro Sportelli, che lo ha masterizzato per l’occasione e che l’Area Pirata ha deciso di pubblicare.

I gruppi in cartellone erano: Brontosauri, Juggernaut, Stato di Polizia, Putried Fever, Dements, Useless Boys, War Dogs, Aufchlag, Cheetah Chrome Motherfuckers, I Refuse It! e Traumatic.

In oltre due ore sono contenuti ben 71 brani nei quali sono presenti tutte le derivazioni dell’hardcore, da quello serratissimo dei Brontosauri, a quello classico e mischiato con l’Oi dei Juggernaut, da quello aggressivo e isterico degli Stato Di Polizia a quello più vorticoso e in accelerazione dei Putrid Fever. I Dements erano più vicini al punk classico, mentre gli Useless Boys omaggiavano a modo loro The Who. Con i Wardogs la tensione esplodeva e gli Aufchlag viravano verso un hc lo-fi, crudo e ironico. I Cheetah Chrome Motherfuckers e I Refuse It! sapevano suonare meglio per cui si potevano permettere di intrecciare chitarre e di suonare in modo sincopato. I secondi per di più si lasciavano andare a brani veloci e vorticosi con testi più intensi. I Traumatic, invece, esprimevano più di altri l’angst e il punk sguaiato. Per gli amanti della musica indipendente e dell’hc un documento prezioso, anche perché corredato da un ottimo libretto di 36 pagine con foto inedite e interviste.

http://www.areapirata.com/dettaglio.php?cod=5086

autore: Vittorio Lannutti

The Last White X-Mas by Various

TRACK LIST CD1:

1. Brontosauri Capsius Cabanis

2. Brontosauri Brontosauri

3. Brontosauri Opposition

4. Juggernaut Convact

5. Juggernaut Tomorrow

6. Juggernaut X002

7. Juggernaut Inquisitoe

8. Juggernaut X003

9. Stato Di Polizia Odio

10. Stato Di Polizia Mente Sconvolta

11. Stato Di Polizia Uccidi Tuo Fratello

12. Putrid Fever Draw Of Fear

13. Putrid Fever Motorhead

14. Putrid Fever Anger

15. Putrid Fever Reality

16. Putrid Fever Song From War

17. Putrid Fever Naked Real Gun

18. Putrid Fever Rats

19. Dements I Am Not

20. Dements Points Of View

21. Useless Boys I Don’t Need Your Love

22. Useless Boys Weekend Treep

23. Useless Boys I need You So

24. Useless Boys I Can’t Judge a Book By The Cover

25. Useless Boys Barracuda

26. Wardogs The State Of Things

27. Wardogs Friend Brains

28. Wardogs Snakes

29. Wardogs Wardogs

30. Wardogs I Hate The Families

31. Wardogs Red Hot Phones

32. Wardogs Mg

33. Auf’schlag Grazie Patria

34. Auf’schlag Vittime

35. Auf’schlag Nessuno

36. Auf’schlag Voytila Vattene

37. Auf’schlag Siamo Stanchi

38. Auf’schlag In Carcere

39. Auf’schlag Ribellati

40. Auf’schlag A Fuoco

TRACKLIST CD2:

1. CCM Commandos

2. CCM We Area The Juvenile Delinquency

3. CCM (Right To Be) Italian

4. CCM Envy

5. CCM Barbed Wire World

6. CCM Terminal Fun

7. CCM Work (Means Death)

8. CCM Bendix Power Secret Hate

9. CCM Alkool

10. CCM Foe Or Friend

11. CCM Camp Darby Blues

12. CCM Everyday Is A Regan Day

13. CCM Mad Rice

14. CCM Best Party Ever / No Bor

15. CCM Need A Crime / Ultracore

16. CCM Mercenaries

17. CCM Tellyson

18. CCM Life Of Punishment

19. I Refuse It Noi Vi Odiamo

20. I Refuse It Nuove Dal Fronte

21. I Refuse It Contagio

22. I Refuse It Mira Il Tuo Popolo

23. I Refuse It Agguato

24. I Refuse It Chocu Umeret

25. I Refuse It Fall Down

26. I Refuse It Frecce Avvelenate Sul Comitato Disastri

27. Traumatic Last Kids From Nowhere

28. Traumatic No Mans Land

29. Traumatic No Police No Army

30. Traumatic No Way To Be

31. Traumatic I Don’t Mind