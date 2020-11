John Carpenter, a febbraio pubblica il nuovo album Lost Themes III: Alive After Death’.

Dopo aver realizzato l’original sound track del reboot di Halloween John Carpenter, con il figlio Cody Carpenter e Daniel Daviese, annuncia l’uscita di un nuovo lavoro intitolato ‘Lost Themes III: Alive After Death’ e condivide il brano ‘Weeping Ghost’. A pubblicare questo nuovo capitolo musicale del maestro dell’horror sarà la label Sacred Bones che ha fissato l’appuntamento per il prossimo 5 febbraio.

“Abbiamo iniziato con un tema, una linea di basso, un ritmo e qualcosa che suonasse bene e ci guidasse al prossimo stadio – John Carpenter racconta il processo creativo dietro al nuovo lavoro – Conosciamo le forze e le debolezze di ognuno di noi, sappiamo come comunicare senza parole e ora il processo creativo è più semplice di quanto non fosse agli inizi. Siamo maturati.”

www.theofficialjohncarpenter.com

https://www.sacredbonesrecords.com/collections/john-carpenter

Lost Themes III: Alive After Death by John Carpenter

John Carpenter – ‘Lost Themes III: Alive After Death’

Disponibile dal 5 Febbraio 2021 per Sacred Bones

tracklist:

01 Alive After Death

02 Weeping Ghost

03 Dripping Blood

04 Dead Eyes

05 Vampire’s Touch

06 Cemetery

07 Skeleton

08 Turning the Bones

09 The Dead Walk

10 Carpathian Darkness