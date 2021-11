Dopo il sensazionale “Live in Stuttgart 1975” pubblicato lo scorso maggio, continua la favolosa serie di pubblicazioni di bootleg dei CAN.

La collaudata cooperazione tra la Mute Records di Daniel Miller e la Spoon Records di Sandra Podmore e la moglie di Irmin Schmidt, Signora Hildegard, ha portato alla pianificazione di una serie di live della band di Colonia con la formazione a quattro: Micheal Karoli, Holger Czukay, Jaki Liebezeit e naturalmente l’affilato organo di Irmin Schmidt. Il periodo è quello post “Future Days” e quindi privi della voce di Damo Suzuki, senza il quale l’ensemble procederà nell’immediato con gli album “Soon Over Babaluma” e il successivo “Landed” e periodicamente sostituito per qualche parte dallo stesso Karoli.

Il materiale ricavato originariamente fu registrato su nastro e di recente è stato accuratamente vagliato, restaurato e rimasterizzato da Schmidt insieme all’ingegnere Rene Tinner (i più attenti lo ricorderanno accreditato per la sua voce nel singolo ‘…and More’ dall’album “Flow Motion”).

Dalle grandi farfalle di Stoccarda alle caratteristiche conchiglie della spiaggia di Brighton, continua il viaggio interstellare del combo di cui non si conosce l’esito e il percorso e che si concretizza in sette lunghe esecuzioni: naturalmente chi conosce bene i CAN sa perfettamente che la loro musica non potrà mai essere la stessa due volte!

“Live in Brighton 1975” sarà disponibile dal prossimo 3 dicembre in doppio CD o in triplo vinile oro Inca in edizione limitata, incluso un opuscolo con sostanziose note di copertina a opera del giornalista Kris Needs e Rob Young, autore della biografia ufficiale del collettivo, “All Gates Open”.

In rete in anteprima un estratto magnetico della traccia conclusiva “Sieben” dove si riconosce chiaramente il tema principale ripreso dalla coda della celebre ‘Vitamin C’.

www.mute.com

www.spoonrecords.com

Autore: Luigi Ferrara

CAN – “Live in Brighton 1975″ – Tracklist

Brighton 75 Eins

Brighton 75 Zwei

Brighton 75 Drei

Brighton 75 Vier

Brighton 75 Fünf

Brighton 75 Sechs

Brighton 75 Sieben