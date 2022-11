Yo la Tengo, ventesimo album in arrivo con world tour senza l’Italia. Ascolta.

Il trio di Hoboken, New Jersey annuncia il nuovo album. Il gruppo formato Ira Kaplan, Georgia Hubley e James McNew - definiti dai più il gruppo emblema della musica indie rock internazionale – attraverso la label Matador Records pubblicherà il 10 febbraio 2023 This Stupid World, il ventesimo album della loro lunga e proficua carriera. Di seguito potete ascoltare un primo brano dal titolo “Fallout.

La band, dopo ben nove shows a dicembre al Bowery Ballroom di New York, intraprenderà un tour mondiale che ad aprile 2023 toccherà anche l’Europa. Ad oggi nessuna tappa è prevista in Italia.

https://yolatengo.com/

https://www.instagram.com/therealylt/

This Stupid World by Yo La Tengo

Track List 1. Sinatra Drive Breakdown 2. Fallout 3. Tonight’s Episode 4. Aselestine 5. Until It Happens 6. Apology Letter 7. Brain Capers 8. This Stupid World 9. Miles Away