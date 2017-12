Segnalato come uno dei ritorni più attesi del 2018, Gwenno annuncia oggi il suo nuovo album Le Kov, in uscita il 2 marzo su Heavenly Records, distribuzione Self. Gwenno inizierà un tour inglese ad aprile 2018, tutte le date su

Scritto interamente in cornico, Le Kov esplora il subconscio individuale e collettivo, i miti e la stravaganza della Cornovaglia e il Brythonic, lingua meno conosciuta della Gran Bretagna. Essendo una delle poche persone a conoscere bene questo linguaggio, Gwennosi è sentita in dovere di scrivere il suo secondo album in cornico: ha voluto creare un documento di questa lingua viva, esplorando la sua identità e le infinite possibilità creative che offre questa piccola lingua vecchia di almeno 15 secoli.

