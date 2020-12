Deftones: esce oggi “White Pony 20th Anniversary Edition” + un nuovo album di remix. Ascolta.

I Deftones celebrano il ventesimo anniversario del loro terzo lavoro “White Pony”. L’album consacrò a livello mondiale il gruppo di Sacramento che in epoca crossover-metal pensò di aggiungere elementi di elettronica e new wave. Oggi la Reprise e Warner Records ri-pubblicano quel capolavoro includendo un secondo album di remix intitolato “Black Stallion”. Le pubblicazioni saranno diverse e si susseguono nel tempo, dopo quella di oggi ci sarà quella del 26 febbraio con l’uscita dell’edizione Deluxe LP + CD box set (4 lp+2cd) mentre il 16 aprile quella in formato 4 LP.

Di seguito potete ascoltare la rivisitazione di “Knife Prty” realizzata da Purity Ring, qella con Robert Smith su “Teenager” e “Passenger” remixata da Mike Shinoda dei Linkin Park. Molti altri artisti coinvolti nel lavoro di remix tra questi DJ Shadow, Phantogram, lo sperimentatore elettronico Squarepusher, il maestro dei beat Clams Casino, il produttore Salva e Blanck Mass.

Con “Black Stallion” e “White Pony (20th Anniversary Edition)” c’è na linea di continuità iniziata venti anni fa e che ha reso la band di Chino Moreno un punto di riferimento mondiale, al contempo la band – ancora molto attiva – continua a guardare avanti e ad esplorare nuove possibilità in ambito metal tanto da pubblicare il nono album in studio dal titolo “Ohms” che ha consolidato la reputazione della band.

https://www.deftones.com/

https://www.facebook.com/deftones/

Black Stallion tracklist:

Feiticeira (Clams Casino remix)

Digital Bath (DJ Shadow remix)

Elite (Blanck Mass remix)

Rx Queen (Salva remix)

Street Carp (Phantogram remix)

Teenager (Robert Smith remix)

Knife Prty (Purity Ring remix)

Korea (Trevor Jackson remix)

Passenger (Mike Shinoda remix)

Change (In the House of Flies) (Tourist remix)

Pink Maggit (Squarepusher remix)