Le label Mute e [PIAS] annunciano che il 17 marzo sarà pubblicato “Detroit House Guests” il nuovo album degli Adult.

Il duo di Detroit formato Nicola Kuperus e Adam Lee Miller attivo dagli anni novanta spazia tra synth-punk ed incursioni nell’arte contemporanea ed aveva pubblicato l’ultimo album nel 2013.

Detroit House Guest vede la collaborazione di molti artisti tra i quali Douglas J McCarthy, (Nitzer Ebb, Fixmer/McCarthy); Michael Gira (Swans), Shannon Funchess (Light Asylum); Robert Aiki Aubrey Lowe aka Lichens, Dorit Chrysler e Lun*na Menoh.

http://www.adultperiod.com

https://www.facebook.com/adultperiod

http://www.kuperusandmiller.com/

Detroit House Guests tracklist:

P rts M ss ng (featuring Robert Aiki Aubrey Lowe)

Breathe On (featuring Michael Gira)

Into the Drum (featuring Lun*na Menoh)

We Are a Mirror (featuring Douglas J McCarthy)

Enter the Fray (featuring Dorit Chrysler)

Uncomfortable Positions (featuring Lun*na Menoh)

We Chase the Sound (featuring Shannon Funchess)

They’re Just Words (featuring Douglas J McCarthy)

Inexhaustible (featuring Dorit Chrysler)

Stop (and Start Again) (featuring Shannon Funchess)

This Situation (featuring Robert Aiki Aubrey Lowe)

As You Dream (featuring Michael Gira)