Nick Cave e Warren Ellis pubblicano il nuovo “Carnage”.

D’emblée arriva la notizia che Nick Cave pubblicherà un nuovo album e che avrà come titolo Carnage. Lo ha annunciato lo stesso cantautore australiano con una lettera scritta per il sito the Red Hand Files. Il nuovo album è stato registrato, come avviene da anni, in compagnia di Warren Ellis, collaboratore di lunga data dei Bad Seeds. L’ultimo in ordine cronologico è stato “Ghosteen” uscito appena nel 2019.

“Mi manca il brivido di salire sul palco, il brivido della performance, dove tutte le altre preoccupazioni si dissolvono in una pura interrelazione animale con il mio pubblico“, scrive nella lettera Cave.

“Per quanto stare seduto dietro la mia scrivania possa portarmi molta gioia, e l’immaginazione può essere un luogo stimolante, persino pericoloso, desidero ardentemente l’abbandono sfrenato della performance dal vivo.”

https://www.nickcave.com/

https://www.facebook.com/nickcaveandthebadseeds