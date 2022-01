Ascolta il nuovo singolo dei Fontaines D.C. A marzo live a Milano e in aprile il terzo album.

S’intitola Skinty Fia il terzo album dei Fontaines D.C. e verrà pubblicato il 22 aprile dalla Partisan Rercords (nel roster anche IDLES, Bombino, John Grant, Laura Marling … solo per citarne alcuni).

La band di Dublino anticipa l’album pubblicando il primo singolo dal titolo Jackie Down The Line che potete ascoltare qui sotto con un bel video del regista Hugh Mulhern.

Insieme all’annuncio del nuovo album, che segue A Hero’s Death di due anni fa, arriva anche il live in Italia previsto per il 23 marzo ai Magazzini Generali di Milano.

https://fontainesdc.com/

https://www.facebook.com/fontainesband

Questa è la tracklist:

1. In ár gCroíthe go deo

2. Big Shot

3. How Cold Love Is

4. Jackie Down The Line

5. Bloomsday

6. Roman Holiday

7. The Couple Across The Way

8. Skinty Fia

9. I Love You

10. Nabokov