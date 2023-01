The New Pornographers, nuovo album in arrivo. Ascolta il singolo.

Esce il 31 marzo per Merge records il nuovo album del gruppo The New Pornographers, il nono delle loro carriera verrà pubblicato a tre anni da “In the Morse Code of Brake Lights”. Il gruppo di Vancouver dopo l’uscita dalla formazione di Dan ‘Destroyer’ Bejar ha continuato con la sapiente scrittura di A.C. Newman e Neko Case scrivendo dieci tracce per un nuovo album prodotto da A.C. e registrate con la collaborazione di Neko Case, Kathryn Calder, John Collins, Todd Fancey e Joe Seiders, oltre ai contributi di Zach Djanikian al sassofono, del vecchio amico Dan Bejar e Sadie Dupuis degli Speedy Ortiz.

Di seguito puoi ascoltare il singolo, e guardare il video, ‘Really Really Light’.

La tracklist:

01 Really Really Light

02 Pontius Pilate’s Home Movies

03 Cat and Mouse with the Light

04 Last and Beautiful

05 Continue as a Guest

06 Bottle Episodes

07 Marie and the Undersea

08 Angelcover

09 Firework in the Falling Snow

10 Wish Automatic Suite