Nic Cester, il cantante dei Jet porta in tour il disco solista con una super band italiana.

Il cantante dei Jet sarà in tour in Italia per tre date, prima di partire per l’Europa: giovedì 15 febbraio al Monk Club di Roma, venerdì 16 al Locomotiv Club di Bologna e domenica 18 a Santeria Social Club di Milano. Dopo l’Italia partirà per la Germania, Austria, e Svizzera.

Dal vivo Nic Cester è accompagnato appunto dalla The Milano Elettrica, super band tutta italiana di nove elementi con due batterie e una sezione di fiati di cui fanno parte anche Sergio Carnevale (Bluvertigo), Daniel Plentz (Selton), Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Roberto Dragonetti e Raffaele Scogna.

A pochi giorni dall’inizio del tour italiano, Nic Cester, una delle voci più potenti del rock, pubblica il primo video delle Milano Street Session, una serie di live acustici registrati per le vie di Milano, la città che l’ha accolto e in cui ha formato la band che lo accompagna in tour in tutto il mondo, The Milano Elettrica.

Ma le “street session” non saranno solo a Milano: per ogni data del tour Nic registrerà un live per le strade delle città dove suoneranno, da Roma a Berlino.

http://www.niccester.com/en/home/

https://www.facebook.com/therealniccester/