La band, formata da Stephen O’Malley (Khanate e Burning Witch) e da Greg Anderson (Goatsnake ma soprattutto cofondatore della Southern Lord Records), si chiama Sunn O)))​ ed è la massima espressione del genere drone metal. A quattro anni di distanza dall’ultimo lavoro discografica torna a far parlare di se grazie all’annuncio di un nuovissimo album dal titolo “Life Metal”. L’album uscirà ad aprile, ovviamente per l’etichetta Southern Lord, ed è stato prodotto dal guru Steve Albini e dentro ci collaborano Hildur Guðnadóttir (del gruppo islandese múm) alla voce, al violoncello elettrico e haldorophone, Tim Midyett (dei Bottomless Pit e Silkworm) a basso e chitarra baritona e Anthony Pateras all’organo. Ma le sorprese non finiscono qui perché la band contestualmente annuncia anche un secondo album, pare che avrà toni più “meditativi” ed è intitolato “Pyroclasts” ma verrà pubblicato il prossimo autunno.

“Life Metal” tracklist:

1. Between Sleipnir’s Breaths

2. Troubled Air

3. Aurora

4. Novae

