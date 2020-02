Sufjan Stevens, nuovo album in arrivo con Lowell Brams.

Sufjan Stevens annuncia un nuovo album in collaborazione con il patrigno Lowell Brams. ‘Aporia’ uscirà il 27 marzo per Asthmatic Kitty, anticipato dal primo estratto ‘The Unlimited’. Lowell Brams, patrigno di Sufjan, è conosciuto anche per essere il Lowell di ‘Carrie & Lowell’, è anche il co-fondatore con Sufjan Stevens stesso della Asthmatic Kitty.

‘Aporia’ è stato registrato nel corso degli ultimi anni nei ritagli di tempo da album in solo e tour di Sufjan Stevens e dal lavoro di discografico di Lowell Brams. “Le cose vanno così quando stai facendo un session con qualcun altro – parola di Sufjan Stevens. Il novanta percento del materiale è assolutamente inascoltabile, ma se sei abbastanza fortunato il dieci percento è pura magia. Ho solo dovuto tirare fuori quei momenti magici.”

Steve e Brams avevano precedentemente collaborato per il ‘Music for Insomnia’ della Library Catalogue della Asthmatic Kitty, uscito nel 2009 con la collaborazione di Bryce Dessner dei The National – https://asthmatickitty.com/merch/lowell-brams-music-for-insomnia/

‘Aporia’ Track List

01 Ousia

02 What It Takes

03 Disinheritance

04 Agathon

05 Determined Outcome

06 Misology

07 Afterworld Alliance

08 Palinodes

09 Backhanded Cloud

10 Glorious You

11 For Raymond Scott

12 Matronymic

13 The Red Desert

14 Conciliation

15 Ataraxia

16 The Unlimited

17 The Runaround

18 Climb That Mountain

19 Captain Praxis

20 Eudaimonia

21 The Lydian Ring

