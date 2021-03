Franky Selector – Never Better (O’Live Produzioni)

C’è un tepore irresistibile nella musica di Franky Selector, musicista disco funk canadese che in Italia si sta facendo conoscere grazie al singolo ‘Don’t Turn your Back on Me‘, che vede la collaborazione di Dario Sansone dei Foja, conosciuto in occasione delle date canadesi di un anno fa del gruppo napoletano.

Never Better è il terzo disco di Franky Selector dopo Under the Midnight Sun (2011) e Shabby Chic (2017), ed è una collezione di 8 brani tra vintage disco funk, soul groove al tramonto, caribean lounge, afro cuban jazz ed esili sottotracce reggae in cui s’inserisce nel singolo succitato, tutto sommato bene, l’indolente blues napoletano di Dario Sansone, il tutto in un trionfo generale di ottoni bollenti, congas, basso slappato, piano rhodes, synth anni 70 e cori femminili. Su tutto poi la voce sorniona e cullante di Franky canadese innamorato delle atmosfere caraibiche e della musica tenacemente retrò, fatta con metodo e cura artigianali, d’altri tempi.

‘She’s so Carefree‘, brano d’apertura, ci ricorda i pionieri del genere, come i Four Tops, o star moderne come Jamiroquai, e lo stesso vale per la bella ‘Wait for Me‘, mentre ‘Ice Breaker‘ è un momento puramente dance, molto Chic e Pointer Sisters; in ‘One Afternoon in June‘ e ‘Never Better‘ si fanno forti gli elementi caraibici, tra Ray Barretto e Joe Cuba, mentre la densità dei suoni, ed il misterioso andamento trattenuto e trascinante insieme di questo tipo di musica lavora ai fianchi per bene l’ascoltatore, catapultandolo su una spiaggia al tramonto, come nella copertina del disco. ‘Montezuma’s Blessing‘ invece è un trionfo di synth dai suoni grezzi e materiali, quelli che oggi nessuno utilizza più perché per i producer moderni il dogma è il suono astratto e digitale; ma a Franky Selector piacciono, e non si fa il problema di sembrare moderno ad ogni costo, lui. Spesso poi il disco sorprende anche per un sottile e docile risvolto malinconico che si fa largo nel pieno della festa, lasciando una sensazione agrodolce difficile da spiegare.

Never Better è un disco d’altri tempi, orgogliosamente revival, e va preso in questo senso, come celebrazione di una musica disinibita, di contaminazione totale e gioia pura, che ha visto nel passato la propria epoca d’oro ma che regalerà sempre sensazioni trascinanti.

https://www.facebook.com/FrankySelectorMusic

autore: Fausto Turi