Tricky, esce oggi un Ep di remix con Trentemøller, Kahn e …

Pubblicato a settembre 2020 su etichetta False Idols/K7, ‘Fall To Pieces’ è il quattordicesimo album di Tricky uno dei massimi rappresentanti del trip-hop anni Novanta.

Il folletto di Bristol – vero nome Adrian Nicholas Matthews Thaws – annuncia una nuova serie di remixes dei brani contenuti nel suo ultimo disco i quali verranno pubblicati nell’Ep in uscita il 12 marzo. Tra gli artisti che hanno contribuito con le loro rivisitazioni ci sono Trentemøller, Kahn, LA Timpa e Lafawndah. Quattro nomi nel panorama musicale mondiale che hanno aggiunto il loro sound ai brani di Tricky. Ascolta il brano ‘Like A Stone remixato dal tedesco di Trentemøller.

www.trickysite.com