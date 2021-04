Garbage, il nuovo video anticipa il settimo album. Ascolta.

I Garbage sono tornati con una nuova canzone intitolata “The Men Who Rule the World” e anticipa il nuovo album No Gods No Masters. Dopo 5 anni da Strange Little Birds il nuovo lavoro uscirà l’11 giugno tramite le label Stunvolume/Infectious Music.

“Questo è il nostro settimo album e la numerazione, che rappresenta la cornologia dei ostri lavori, ha influenzato tutte le tracce: sette virtù, sette i dolori e i sette peccati capitali“, ha affermato Shirley Manson. “E’ il nostro modo di cercare di dare un senso a questo fottuto pazzo mondo e al caos sbalorditivo in cui ci troviamo. È il disco che sentivamo di dover fare in questo momento.”

