Annunciato un po’ a sorpresa il nuovo album del duo Dopplereffekt, costituito dal decano della techno di Detroit Gerald Carroll Donald – sotto lo pseudonimo che in genere è Rudolf Klorzeiger, anche se in passato spesso è stato scelto Heinrich Mueller, provocatoriamente come il comandante della Gestapo – e la sua sodale e compagna di vita Michaela To-Nhan Bertel.

Il duo nasce a metà degli anni novanta e periodicamente rivela qualche nuova produzione, l’ultimo full-lenght della coppia attualmente risale al 2017 col titolo “Cellar Automata”, mentre l’anno successivo è stato pubblicato il concept-EP intitolato “Athanatos” in cui furono esplorate le “condizioni genetiche e influenze cromosomiche che definiscono la mortalità”.

Il nuovo disco in questione sarà intitolato “Neurotelepathy” e sarà composto da dieci tracce retro-futuristiche concepite su modelli matematici proprio come in “Cellular Automata”, anche se in questo l’idea fondamentale è data da un intreccio di considerazioni sulla relazione macchina-uomo e su realtà neurologiche e probabilità fisiche con l’espressione premonitrice “Who controls the mind controls the body“.

Sempre grandi aspettative su ogni “rivelazione” del profeta tecnologico Gerard Carroll Donald (Arpanet, Drexciya, Japanese Telecom, Dataphysix, Intellitronic, Glass Domain), anche in quest’occasione attraverso la label berlinese Leisure System che frattanto ha comunicato la data di pubblicazione del lavoro stabilita per il prossimo 14 aprile, mentre CD e doppio vinile saranno disponibili dal 10 giugno.

In rete è fruibile in anteprima il brano ‘Neuroplasticity’.

www.leisuresystem.net

Autore: Luigi Ferrara

Dopplereffekt – “Neurotelepathy” – Tracklist

01. Epigenetic Modulation

02. Neural Impulse Actuator – Mirror Neuron

03. Visual Cortex

04. Neuroplasticity

05. Cerebral data download 2100 A.D.

06. Cerebral to Cerebral Interface

07. Cerebral – AI entanglement

08. Optogenetics

09. Transcranial Magnetic Stimulation

10. EEG