The Smashing Pumpkins, esce la rock opera dal titolo ‘ATUM’.

‘ATUM‘ è una rock-opera di 33 brani divisa in tre parti scritta e prodotta da Billy Corgan e uscirà il prossimo 5 maggio in streaming e in formato fisico mentre il vinile sarà disponibile in un box set limitato con 10 brani inediti esclusivi. I primi due atti di ‘ATUM’ sono già disponibili in streaming.

Corgan ha presentato, e continua a presentare, i nuovi brani di ‘Atum’ durante il suo podcast ‘Thirty-Three With William Patrick Corgan’ https://link.chtbl.com/thirtythreepodcast

Intanto la band The Smashing Pumpkins ha annunciato un tour nord americano a supporto di questo nuovo capitolo discografico. Il tour The World Is a Vampire della band sarà caratterizzato dalla partecipazione di bands come Interpol, Stone Temple Pilots e Rival Sons.

‘ATUM’ tracklist:

1.1 Atum 3:32

1.2 Butterfly Suite 3:28

1.3 The Good in Goodbye 4:41

1.4 Embracer 3:40

1.5 With Ado I Do 2:53

1.6 Hooligan 3:06

1.7 Steps in Time 3:49

1.8 Where Rain Must Fall 4:15

1.9 Beyond the Vale 3:43

1.10 Hooray! 3:44

1.11 The Gold Mask 3:37

2.1 Avalanche 5:43

2.2 Empires 3:10

2.3 Neophyte 4:17

2.4 Moss 2:59

2.5 Night Waves 2:53

2.6 Space Age 3:12

2.7 Every Morning 6:10

2.8 To the Grays 3:12

2.9 Beguiled 3:58

2.10 The Culling 4:31

2.11 Springtimes 4:01

3.1 Sojourner 7:41

3.2 That Which Animates the Spirit 3:56

3.3 The Canary Trainer 3:58

3.4 Pacer 5:25

3.5 In Lieu of Failure 3:27

3.6 Cenotaph 3:04

3.7 Harmageddon 4:21

3.8 Fireflies 3:26

3.9 Intergalactic 8:58

3.10 Spellbinding 4:07

3.11 Of Wings 5:28