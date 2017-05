Nuovo album in vista per il produttore tedesco Marco Haas, conosciuto soprattutto per il suo nome d’arte T.Raumschmiere.

Il musicista pubblicherà attraverso la Kompakt Records di Colonia l’imminente lavoro intitolato “Heimat” con release date stabilita per il prossimo 19 maggio. Ritorno alla Kompakt, quindi, per il composer dopo un walzer di etichette che ha alternato soprattutto Novamute e la label da lui fondata e successivamente condivisa con Apparat, la Shitkatapult.

T.Raumschmiere ha già da parecchio mutato il suo vecchio sound acido che aggrovigliava techno e punk, del resto il musicista aveva esordito negli anni novanta come batterista di una band hardcore punk, gli Zorn, per poi deviare verso un qualcosa che lo avvicinava ad un suono da club culture di inizio millennio.

“Heimat” segue l’album omonimo pubblicato nel 2015 via Albumlabel (sottomarchio della Random Noize Musick); il produttore teutonico ha scelto la traccia ‘Wacker’ come anticipo in rete di questo LP prossimo alla pubblicazione.

www.kompakt.fm

www.raumschmiere.com

Autore: Luigi Ferrara

T.Raumschmiere – “Heimat” – Tracklist:

01. Zum Mond

02. Jaguar

03. Wacker

04. Stoli

05. Le Fux

06. Juli

07. Amina

08. Zwerg