Settimo album per la cantautrice americana Liz Phair. Ascolta i singoli.

Liz Phair annuncia i dettagli del suo settimo album dal titolo Soberish. Discograficamente ferma da undici anni, l’ultimo full lenght Funstyle è del 2010, torna con un lavoro che promette di cogliere tutte le sfumature del suo passato artistico e sintetizzarle in un nuovo album dal sound fresco ma allo stesso tempo familiare, pronto a sfidare l’ascoltatore al primo ascolto e a sedurlo durante i successivi.

Prodotto dal collaboratore di lunga data Brad Wood, che ha diretto la produzione di album come Exile In Guyville, Whip-Smart e WhiteChoclatespaceegg che hanno definito un’intera generazione, Soberish verrà pubblicato il 4 giugno su Chrysalis Records.

La Phair è un pilastro dell’indie rock negli anni ’90, nel 2003 ha pubblicato per Capitol Records un album dalle tinte pop che, sebbene le sia costato delle critiche, ha conquistato un pubblico più ampio e giovane, anche grazie alla presenza di hit come “Why Can’t I” ed “Extraordinary”, poi diventate parte delle colonne sonore di film e serie TV. Liz Phair ha ottenuto ben due nomination ai Grammy Awards e scritto un’autobiografia, Horror Stories, pubblicata nel 2019 e molto acclamata dalla critica. Ci troviamo davanti a una chitarrista che è riuscita a trovare la sua voce e creare le sue personali strutture, una pioniera del femminismo, un’artista in grado di comporre anche per la TV e il cinema, un’artista visiva e una cantautrice brutalmente onesta e sincera.

Infine c’è da segnalare che l’artista americana sarà, come annunciato dal promoter, il prossimo 8 Novembre in concerto a Milano presso il Mediolanium Forum in occasione del concerto di Alanis Morissette.

