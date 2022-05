Turin Brakes, nuovo singolo per il nono studio album.

A 21 anni dal loro debutto i Turin Brakes annunciano il ritorno discografico con ‘Wide- Eyed Nowhere‘ in arrivo il 16 settembre su etichetta Cooking Vinyl. A supportare l’annuncio c’è il lyric video del singolo ‘World Like That‘ e una serie di prime 43 date in Scozia ed Inghilterra.

Nono lavoro in studio per la folk rock band di Londra registrato al Twin Palms Studio durante la scorsa estate, ovvero nello studio del giardino di casa di Olly Knights, ‘Wide-Eyed Nowhere’ lascia che il tempo si dilati nella musica. “Ci siamo sorpresi con quello che è uscito; un insieme più dolce e groovie di canzoni che non avevano fretta di essere nient’altro che se stesse… Gli amici venivano a trovarci, i bambini aggiungevano una o due voci, le api ronzavano e ci sedevamo al sole del sud di Londra mentre la musica sgorgava da gli altoparlanti e fluttuava attraverso il prato. A volte abbiamo deciso che andava bene lasciare che accadesse in modo naturale, non sforzarci troppo – togliti di mezzo e lascia che le canzoni prendano forma e che forse non devi essere in una brutta posizione per fare i tagli più profondi.” afferma Olly Knights.

www.turinbrakes.com

www.facebook.com/turinbrakes