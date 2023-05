I Queens of the Stone Age annunciano l’album “In Times New Roman”

Nuovo album per gli americani Queens of the Stone Age che pubblicano “In Times New Roman” il prossimo 16 giugno. A pubblicare l’ottavo album del gruppo nato a Seattle, e capeggiato da Josh Homme, è al rinomata Matador Records.

La band ha prodotto l’album con il missaggio curato da Mark Rankin e registrato ai Pink Duck Studios del frontman Josh Homme a Burbank, in California così come allo studio Shangri-La di Rick Rubin a Malibu.

A supportare questa nuovo full-lenght c’è il singolo Emotion Sickness che poetete ascoltare qui sotto.



http://www.qotsa.com/

https://www.facebook.com/QOTSA/

https://www.instagram.com/queensofthestoneage/

In Times New Roman… Trcklist:

01 Obscenery

02 Paper Machete

03 Negative Space

04 Time & Place

05 Made to Parade

06 Carnavoyeur

07 What the Peephole Say

08 Sicily

09 Emotion Sickness

10 Straight Jacket Fitting

