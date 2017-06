Mentre proseguono le fasi finali della lavorazione del loro nuovo album atteso per Settembre, la riformata band americana sta tenendo qualche concerto di riscaldamento in vista del tour mondiale che partirà a breve.

Come potete vedere più in basso, via Vuhaus, i Dream Syndicate, durante un recente live al World Cafe Live di Philadelphia hanno eseguito un nuovo brano, intitolato Outta My Head.

Il gruppo statunitense, inoltre, ha da poco annunciato che sarà in tournèe nel nostro paese nel mese di Ottobre. Queste le date:

25/10 Spazio 211, Torino

26/10 Magnolia, Milano

27/10 Locomotiv, Bologna

http://www.thedreamsyndicate.com/

https://www.facebook.com/thedreamsyndicate/