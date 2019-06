E’ la label Erased Tapes a pubblicare in vinile, in occasione del cinquantesimo anniversario, “We Are on the Edge” dell’ Art Ensemble of Chicago. La data di pubblicazione è per il 26 luglio e avrà un formato standard edition doppio LP o box con 4LP.

Realizzate dai membri fondatori Roscoe Mitchell e dal batterista Famoudou Don Moye, queste nuove registrazioni coinvolgono un’incredibile varietà di artisti contemporanei che spaziano dal jazz, alla sperimentazione e all’improvvisazione musicale: dal poeta e musicista visionario Moor Mother, i trombettisti Fred Berry e Hugh Ragin, che si esibiscono con Mitchell da oltre cinque e quattro decenni, al bassista Jaribu Shahid, l’eccellente violoncellista Tomeka Reid, la celebre virtuosa del flauto Nicole Mitchell e la straordinaria voce di Rodolfo Cordova-Lebron.

L’edizione standard in vinile, disponibile come doppio album, contiene una meticolosa sessione di studio del nuovo gruppo di musicisti, che combina ri-registrazioni di opere degli ultimi 50 anni della band – alcune mai registrate prima – così come nuove composizioni. L’edizione speciale, disponibile in un lussuoso box contenete 4LP, include anche il loro live set registrato all’Edgefest, l’annuale festival di jazz sperimentale e nuova musica creativa di Ann Arbor, nel Michigan.

Dopo aver assistito a questa nuova ed entusiasmante formazione nata intorno a Roscoe e Don dal vivo al Big Ears Festival di Knoxville, Robert Raths, proprietario di Erased Tapes, si è sentito quasi in dovere di avviare una conversazione con la loro etichetta statunitense con sede a New York, la Pi Recordings, chiedendo di occuparsi della stampa in vinile.

L’Art Ensemble of Chicago fin dalla sua formazione, datata 1969, rappresenta l’avanguardia dell’improvvisazione. Un’eccellenza che non ha mai smesso di stupire gli appassionati.

Per questa motivazione è stata considerata per un lungo periodo la punta di diamante dell’associazione Advancement of Creative Musicians (AACM). Organizzazione che, peraltro, ha dato luce e sostegno alle carriere di diversi artisti di successo, tra cui Muhal Richard Abrams, Anthony Braxton, Henry Threadgill e Wadada Leo Smith.

A distanza di anni e in occasione del cinquantesimo anniversario Roscoe Mithcell e Famoudou Don Moye hanno deciso di celebrare questo immenso traguardo con un nuovo album che è anche l’amorevole tributo a Lester Bowie, Malachi Favors e Joseph Jarman, ex membri della band passati a miglior vita.

L’Art Ensemble ha da sempre rappresentato il maggior impegno e l’obiettivo primario comune dei membri della band; portare avanti le proprie idee in nome del collettivo, mettendo sempre in risalto il sound della musica Africana.

Importanti sono anche le personalità musicali ed artistiche dei componenti della band. Poesia, jazz, composizione e ritmiche Africane tutto al servizio dell’improvvisazione e della ricerca del suono. Sono queste caratteristiche e questa percezione della bellezza che ha reso la band uno dei collettivi più amati e popolari del mondo.

Con cinquanta anni di esperienza alle spalle l’Art Ensemble è probabilmente la band jazz più anziana in circolazione, ancora in attività. E per la nuova uscita Mitchell e Moye hanno selezionato un gruppo di quindici musicisti talentuosi capaci di adattare il proprio approccio artistico all’estetica della band.

Si va dai trombettisti Fred Berry e Hugh Ragin, che hanno suonato con Mitchell per oltre quattro decenni, al bassista Jaribu Shahid, e il cantante Rodolfo Cordova-Lebron, che è attualmente studente di Mitchell al Mills College.

Il gruppo si è riunito ad Ann Arbor dal 16 al 20 ottobre 2018 per cinque giorni di prove e registrazioni, il tutto culminante con le take finali di “We Are On The Edge”. L’espressività musicale della band è disarmante e spazia dalle canzoni originali scritte da Mitchell, agli esercizi ritmici di Moye fino, ovviamente, all’improvvisazione jazz.

Mithcell e Moye hanno rispettivamente 78 e 72 anni ma ascoltando la loro musica si intuisce come l’anima degli artisti sia eterna, senza età. Guardandosi indietro rimane sempre quella patina di naturale malinconia, soprattutto legati alla perdita dei due musicisti ex membri della band. Ma la forza del progetto tende a rappresentare la continuazione di un lavoro che esisterà per sempre che apre il sesto decennio di attività.

http://www.akamu.net/aeoc.htm

https://www.facebook.com/GreatBlackMusic/

“We Are on The Edge”_Tracklist

1. Bell Song

2. We are on the Edge

3. I Greet You with Open Arms

4. Chi-Congo 50

5. Jamaican Farewell Part I

6. Villa Tiamo

7. Saturday Morning

8. Jamaican Farewell Part II

9. Mama Koko

10. Fanfare and Bell

11. Variations and Sketches from the Bamboo Terrace

12. Oasis at Dusk

13. We are on the Edge/Cards (Live)

14. Oasis at Dusk (Live)

15. Chi-Congo 50 (Live)

16. Tutankhamun (Live)

17. Mama Koko (Live)

18. Saturday Morning (Live)

19. Odwalla/The Theme (Live)

fonte: com. stampa