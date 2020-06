Trickfinger, musica acid house per John Frusciante. Ascolta.

Trickfinger non è altro che lo pseudonimo di John Frusciante, chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, il quale ha recentemente pubblicato, sotto etichetta Acid Test/Avenue 66, She Smiles Because She Presses The Button. Il suo terzo disco acid house con il nome di Trickfinger, liberato in free streaming su Bandcamp, è il seguito di Trickfinger II del 2017 e di Look Down, See Us. Qui sotto potete ascoltarlo!

