Era solo una pura formalità il fatto che la band capitanata da Steve Wynn, dopo i pesanti indizi degli scorsi mesi, ufficializzasse l’uscita del suo quinto album in carriera.

I riformati Dream Syndicate, in formazione quasi originale, hanno reso noto che, in effetti, il prossimo 8 Settembre, via ANTI Records, verrà pubblicato How Did I Find Myself Here?, il loro nuovo disco.

A tal proposito lo stesso Wynn ha dichiarato “[La magia] era lì naturale e facile come la prima prova fatta tre anni prima a Madrid, nonostante il fatto che Mark Walton, Dennis Duck ed io non suonassimo insieme da diversi decenni. Suona esattamente come tutto quello che amo dei The Dream Syndicate ma anche diversamente da qualsiasi altro disco che abbiamo fatto”.

In basso già potete ascoltare la title track. Vi ricordiamo, inoltre, che in autunno il gruppo statunitense sarà dal vivo in Italia. Queste le date:

25/10 Spazio 211, Torino

26/10 Magnolia, Milano

27/10 Locomotiv, Bologna

La tracklist:

1 Filter Me Through You

2 Glide

3 Out of My Head

4 80 West

5 Like Mary

6 The Circle

7 How Did I Find Myself Here

8 Kendra’s Dream

