Andrà in scena dal 12 al 15 Luglio presso lo Spazio Edoné di Bergamo la terza edizione del Punk Rock Raduno rassegna gratuita che, come si evince facilmente dall’intestazione, è incentrata su sonorità punk-rock ed ha quale nome tutelare i Ramones.

In qualità di headliner quest’anno sono stati chiamati CJ Ramone & The Manges, Dan Vapid and the Cheats, The Queers e The Bombpops che insieme ad altri artisti andranno a riempire il cartellone dei concerti delle varie giornate.

Oltre alla musica dal vivo, sono previsti stand con dischi in vinile, arte, grafica ed editoria do it yourself, tatuaggi, cucina, sport, cinema, mostre dedicate ai Ramones e tanto ancora.

Per il programma completo vi rimandiamo ai siti di riferimento che trovate più in basso.

www.punkrockraduno.com

www.facebook.com/punkrockraduno