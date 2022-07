Karate, la reunion li porta a suonare in Italia e annunciano un ricco box set.

Tornano per un un tour mondiale gli americani Karate. La band originaria di Boston sarà i scena anche in Italia, paese che li ha sempre accolti con amore con il quale ha sviluppato legami importanti.

Geoff Farina, vera anima del gruppo, il bassista Jeff Goddard e il batterista Gavin McCarthy posero fine al progetto nel 2055 dopo un concerto a Napoli e un successivo a Roma.

Per chi ha vissuto l’epopea di fine 90 e inizio duemila, dove il suono “post rock” imperversava e tracciava nuove vie musicali anche in Italia, i Karate erano un punto di riferimento essenziale. Raffinati jazzisti, ex punk rocker dall’attitudine d.i.y e eleganti songwriter hanno pubblicato sei album in studio: l’omonimo Karate [1996, Southern Records], In Place of Real Insight [1997, Southern Records], The Bed is in the Ocean [1998, Southern Records], Unsolved [October 2000/March 2001, Southern Records], Some Boots [October 2002, Southern Records], Pockets [August 2004, Southern Record]. Ed è notizia recente che la label Numero Group pubblicherà il 30 settembre il cofanetto Time Expired che includerà 5 Lp con dentro materiale inedito.

https://numerogroup.com/products/time-expired

https://www.instagram.com/thebandkarate/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063812555965

Queste invece le tappe dove potrete vedere dal vivo i Karate:

31 luglio Link, Bologna

1 agosto Circolo Magnolia, Milano

2 agosto Giardino Scotto, Pisa

3 agosto Metro Valley c/o Parco Delle Valli, Roma

4 agosto FestiValle, Agrigento

5 agosto IndieRocketFestival, Pescara

Di seguito invece potete ascoltare il live “595” pubblicato nel 2007 da Southern Records.