Grande attesa per il quinto anno del TOdays Festival di Torino.

Grande attesa per il quinto anno del Todays Festival, appuntamento di fine estate tanto atteso da torinesi e non solo.

Sul finire dell’estate, dal 23 al 25 agosto, la città si rianima e si riempie di musica, attività, persone.

Confermate le suggestive location di Spazio 211 , ex Fabrica Incet, Parco Peccei che negli anni, grazie ad eventi come questo, sempre di più sono diventate simbolo di un quartiere di periferia che cambia, cresce, si riqualifica.

Un’edizione, questa, imperdibile anche per il calibro degli artisti invitati: Spiritualized, Deerhunter Bob Mould, Hozier, Low, One True Pairing, Adam Naas , Jarvis Cockerm, Johnny Marr, Balthazar, Parcels, Cinemathc Orchestra e molti altri. Annuncio dell’ultim’ora i Ride, ad inserirsi nella ricca line up di Venerdì 23 agosto in sostituzione di Beirut che annulla il tour.

Tutte le informazioni sul sito del Todays http://www.todaysfestival.com/, compresa la divisione day by day e i numerosi interessanntissimi workshop sui temi legati al suono , ai video, alla gestione sostenibile degli eventi http://www.todaysfestival.com/to_lab/ - https://www.facebook.com/TOdaysfestival/

TOdays Festival 2019 – Teaser from UAO! Productions on Vimeo.