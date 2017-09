Adrian Thaws, meglio conosciuto come Tricky, ritornerà a breve con un nuovo album e una serie di live in giro per l’Europa.

Il musicista di Bristol ha infatti annunciato che il 22 settembre sarà la data di rilascio ufficiale del suo ultimo lavoro “Ununiform”, LP che segue a solo un anno di distanza il precedente “Skilled Mechanics” in collaborazione con Dj Milo e Luke Harris.

“Ununiform” è stato concepito in Russia e prodotto a Berlino; nella ricca tracklist sono presenti come sempre tantissime featuring, tra le altre vediamo Asia Argento, la fidata Francesca Belmonte, Avalon Lurks, Smoky Mo e il rapper russo Scriptonite. Anche questa ultima release vede l’accasamento dell’autore inglese alla K7! attraverso la label di sua appartenenza la False Idols, cooperazione che evidentemente sta avendo i suoi frutti, avendo il musicista inciso già tre album dal 2013 per la label di Berlino.

Al momento Tricky ha già diffuso in rete le tracce ‘The Only Way’, ‘When We Die’ insieme a Martina Topley-Bird e, sorpresa dell’ultima ora il brano ‘Running Wild’ con Mina Rose.

Presente nella tracklist anche una cover di ‘Doll Parts’ delle Hole rinominata semplicemente ‘Doll’.

www.trickysite.com

Autore: Luigi Ferrara

Tricky – Ununiform – Tracklist

1. Obia Intro

2. Same As It Ever Was (feat. Scriptonite)

3. New Stole (feat. Francesca Belmonte)

4. Wait For Signal (feat. Asia Argento)

5. It’s Your Day (feat. Scriptonite)

6. Blood Of My Blood (feat. Scriptonite and Tati)

7. Dark Days (feat. Mina Rose)

8. The Only Way

9. Armor (feat. Terra Lopez)

10. Doll (feat. Avalon Lurks)

11. Bang Boogie (feat. Smoky Mo)

12. Running Wild (feat. Mina Rose)

13. When We Die (feat. Martina Topley-Bird)