A cinque anni di distanza da Muchacho, il progetto di Matthew Houck è quasi pronto a pubblicarne il seguito. Bisognerà attendere sino al prossimo 5 Ottobre affinché, via Dead Oceans, esca C’est La Vie, il settimo album di Phosphorescent.

Registrato a Nashville nel nuovo Spirit Sounds Studio di proprietà del nostro, il disco è stato prodotto dallo stesso Houck e mixato insieme a Vance Powell (Jack White, Chris Stapleton, Arctic Monkeys).

Dopo il primo estratto New Birth in New England è da poco comparso sul web il secondo Christmas Down Under. Buon ascolto.

La tracklist:

1 Black Moon – Silver Waves

2 C’est La Vie No. 2

3 New Birth in New England

4 There From Here

5 Around The Horn

6 Christmas Down Under

7 My Beautiful Boy

8 These Rocks

9 Black Waves – Silver Moon

https://www.phosphorescentmusic.com/

https://www.facebook.com/Phosphorescentmusic/