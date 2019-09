Ennesimo box set, ma questa volta rosa, per i Pink Floyd.

Un nuovo, ennesimo, box set per i Pink Floyd. Annunciato in questi giorni un’enorme raccolta, dal box color rosa con sei ore di audio inedito, filmati di concerti perduti da molto tempo, nuovi mix. Annunciato per novembre sarà una pubblicazione multi-media che celebra la band nel sui periodo post 1987.

La versione deluxe si completa di 16 dischi (5xCD, 6xBlu-Ray, 5xCD) che includono una nuova versione di A Momentary Lapse of Reason del 1987 e presenta tracce di batteria appena registrate da Nick Mason. I dischi Blu-Ray e DVD presentano anche una serie di concerti dal vivo dell’ultimo periodo della band, tra cui il concerto di Venezia del 1989 e l’esibizione dei Silver Clef Winners del 1990, oltre a materiale bonus e filmati documentari inediti. The Later Years uscirà il 29 novembre tramite Sony.

