Modest Mouse, tour per l’anniversario dell’album The Lonesome Crowded West.

Ritorno live per i Modest Mouse che annunciano The Lonesome Crowded West 25th Anniversary Tour e celebrare il loro secondo album.

La band americana nata nel 1992 a Issaquah, Washington, ma di base a Portland, pubblicò nel ’97 l’album The Lonesome Crowded West.

Dopo quello del 2021 The Golden Casket il gruppo ha deciso di celebrare il venticinquesimo anniversario del disco pubblicato dall’UP records, piccola label di che annoverava tra le release anche Quasi, TAD, Built to Spill, e prodotto Calvin Johnson all’epoca già titolare delle cult label K Records.

La lineup del tour celebrativo sarà formata da un quartetto composto da: Isaac Brock, Jeremiah Green, Russell Higbee e Simon O’Connor.

I Modest Mouse hanno ristampato The Lonesome Crowded West nel 2014 ma per questo tour lo ristamperanno nuovamente ma in formato picture disc e sarà disponibile agli spettacoli.

Il tour si svolgerà tra metà novembre e metà dicembre e toccherà le seguenti città americane:

Missoula, MT; Spokane, WA; Seattle, WA; Portland, OR; Vancouver, BC; Oakland, CA; Los Angeles, CA; San Diego, CA; Phoenix, AZ; Austin, TX; New Orleans, LA; Dallas, TX; Chicago, IL; St. Paul, MN; Madison, WI; Washington, D.C.; Philadelphia, PA; Boston, MA; New York, NY.

