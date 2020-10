Placebo, da oggi disponibili sul tubo le “Black Market Music Stories”.

Per il ventennale dell’album ‘Black Market Music’ i Placebo hanno pensato di pubblicare una web series dal titolo “Black Market Music Stories“. Di seguito potete vedere il primo episodio ma collegandovi al canale Youtube ufficiale troverete, da oggi, anche altri 3 episodi.

Il terzo album della band capitanata da Brian Molko e Stefan Olsdal è stato pubblicato il 9 ottobre 2000 e conteneva i famosi brani “Taste In Men”, “Special K” e “Slave To The Wage”.

Per celebrare il traguardo dei due decenni, la band ha prodotto quattro video-stories che descrivono in dettaglio la creazione dell’album. “Sono qui fuori da quelli che erano i Matrix Studios nel centro di Londra”, dice Olsdal all’inizio della clip. “Qui è dove i Placebo hanno scritto e fatto il demo di ‘Black Market Music’ negli ultimi mesi del 1999″. Più tardi, sentiamo il produttore del disco, Paul Corkett, che ricorda di essere stato informato dal suo manager che i Placebo erano interessati a lavorare con lui. “Sono stato davvero contento e ho iniziato ad andare a trovarli ai Matrix Studios”, ricorda.

https://www.placeboworld.co.uk/

https://www.facebook.com/officialplacebo/